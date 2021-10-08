ГИБДД наказала «Уралуправтодор» за колею возле ТЦ DEPO в Тагиле

О дефектах на дорожном полотне около ТЦ DEPO сообщил в отдел безопасности дорожного движения МУ МВД России «Нижнетагильское» председатель общественного движения «Тагил без ям» Никита Чапурин.
После проведенной проверки в отношении ГКУ «Управление автомобильных дорог» был составлен административный протокол за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения (ч.1 ст 12.34 КоАП РФ).
На устранение недостатков выдано предписание, сказано в ответе Никите Чапурину от врио государственного инспектора безопасности дорожного движения по Нижнему Тагилу и ГГО Александра Зверева.
Напомним, за натянутый трос на парковке возле «Центра гигиены и эпидемиологии» в Тагиле общественник Никита Чапурин собирается обращаться к руководству Роспотребнадзора и полицию.