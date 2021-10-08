Церковь Демидовых и угрозы терактов в соцсетях. Итоги дня в Свердловской области

В дивизии ракетных войск под Нижним Тагилом, где недавно погибли два солдата-срочника, выявлены случаи неуставные отношений. В ЗАТО Свободный проводят проверку следователи военной прокуратуры. Уголовные дела возбуждены в отношении прапорщика по факту превышения должностных полномочий по двум эпизодам.
Сообщения о нападениях на школы и колледжи в соцсетях испугали жителей Екатеринбурга. Информация с фото- и видео-угрозами в соцсетях стала распространяться в соцсетях 7 октября. Предварительно, информацию об угрозах сообщили до 10 человек, однако в УрФУ опровергли это. В университете занятия идут по плану.
Бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель планирует восстановить фамильную церковь Демидовых в Нижнем Тагиле. Также он собирается вывести город на мировой уровень с помощью наследия династии промышленников. Проект церкви уже готов и будет презентован на Демидовской ассамблее. Планируется, что уменьшенная копия фамильной церкви будет построена на прежнем месте, а рядом появится «Демидов-центр».