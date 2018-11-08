Более 150 нарушений совершили тагильские водители общественного транспорта
Проверка водителей пассажирского транспорта проходила с 22 октября по 2 ноября. Сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила зафиксировали более 150 нарушений.
Сотрудники Госавтоинспекции Нижнего Тагила провели проверку деятельности водителей общественного транспорта. По ее итогам было составлено 154 административных материала. Основные нарушения связаны с осуществлением пассажироперевозок без предрейсового медицинского освидетельствования и без путевого листа, отсутствие проверок технического состояния автобусов, нарушение правил использования средств контроля над режимом труда и отдыха водителей, несоблюдение правил перевозки пассажиров.
В ходе проведенной проверки технического состояния автобусов, зафиксировано 35 нарушений, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена.
Сообщается также, что для сотрудников ООО СТК «Строитель-Т» будут проведены дополнительные инструктажи водительского состава с последующим принятием зачетов.
Направлена информация в УФСБ и УФНС по факту нелегальной деятельности по перевозке пассажиров, сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу.