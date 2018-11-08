Дроны могут быть задействованы в борьбе с нарушителями ПДД в Свердловской области
Сегодня, 14:40ТранспортФото: pixabay.com
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Беспилотные летательные аппараты могут быть использованы как средство видеофиксации для борьбы с нарушителями правил на дорогах Свердловской области.
С предложением использовать беспилотники в борьбе с нарушителями ПДД выступил министр транспорта Свердловской области Василий Старков. По словам Старкова, инициатива принадлежит ГИБДД, однако юридически оно еще не оформлено.
По мнению исполняющего обязанности губернатора Алексея Орлова, такое использование дронов возможно только после изучения всех правовых аспектов, пишет «Уралинформбюро».
Надо посмотреть, какие необходимы марки и модели, если ли правовые основания для их применения, потому что к стационарным камерам то и дело возникают вопросы со стороны различных сообществ,сообщил Орлов.
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