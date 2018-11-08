Дроны могут быть задействованы в борьбе с нарушителями ПДД в Свердловской области

С предложением использовать беспилотники в борьбе с нарушителями ПДД выступил министр транспорта Свердловской области Василий Старков. По словам Старкова, инициатива принадлежит ГИБДД, однако юридически оно еще не оформлено.

По мнению исполняющего обязанности губернатора Алексея Орлова, такое использование дронов возможно только после изучения всех правовых аспектов, пишет «Уралинформбюро».