Ремонт моста на ул. Циолковского в Нижнем Тагиле запланирован на 2020 год
Сегодня, 20:34ТранспортФото: ОД «Тагил без ям»
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В 2020 году в Нижнем Тагиле планируется провести ремонт моста на ул. Циолковского.
Сюжеты: Нижний Тагил
Предварительные сроки ремонта моста огласил глава управления городским хозяйством Владимир Юрченко. Планируется, что до 2020 года будут запланированы мероприятия по снижению нагрузки на данном участке.
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Стоимость проекта составит 120 млн рублей. Демонтаж старого и строительство нового перехода через мост займет примерно три месяца. На следующей неделе «Служба заказчика» должна дать рекомендации по ограничению движения большегрузного транспорта через мост. Это позволит минимизировать риск разрушения всей конструкции, сообщает ОД «Тагил без ям».
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