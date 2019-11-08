В Екатеринбурге из-за подорожания проезда поток пассажиров в метро уменьшился на 10%

Несмотря на это, подчеркнул глава города, инвестиционная надбавка на проезд в метро, которую ввели с 15 мая 2019 года, позволила обновить три состава поездов. Это продлило срок службы вагонов на 15 лет. Запланировано, что во второй половине 2020 года закончится капитальный ремонт всех поездов.