В Екатеринбурге из-за подорожания проезда поток пассажиров в метро уменьшился на 10%
Сегодня, 18:30ТранспортФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге на 10% сократился пассажирский поток в метро. Это произошло после подорожания проезда на четыре рубля и отмены электронных проездных, рассказал ЕТВ мэр города Александр Высокинский.
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Несмотря на это, подчеркнул глава города, инвестиционная надбавка на проезд в метро, которую ввели с 15 мая 2019 года, позволила обновить три состава поездов. Это продлило срок службы вагонов на 15 лет. Запланировано, что во второй половине 2020 года закончится капитальный ремонт всех поездов.
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