В Екатеринбурге планируют купить 100 новых автобусов в 2020 году
Сегодня, 13:48ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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В первой половине 2020 года мэрия Екатеринбурга планирует закупить 100 новых автобусов, сообщает ЕТВ.
Сюжеты: Екатеринбург
Администрация Екатеринбурга сообщила, что сейчас мэрия готова закупить порядка 50 автобусов, деньги еще на 50 транспортных средств планируется получить из регионального бюджета. Первые 100 автобусов планируется купить в 2020 году. Еще 100 транспортных средств могут приобрести к Универсиаде — 2023.
Ранее глава Свердловской области Евгений Куйвашев заявлял, что рассматривается возможность в рамках сотрудничества с Белоруссией приобрести у них автобусы МАЗ к Универсиаде. Тогда речь шла о покупке 400 единиц техники.
Напомним, финансирование Универсиады, по предварительным подсчетам, обойдется региональному бюджету в 40 миллиардов рублей.
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