В Екатеринбурге планируют купить 100 новых автобусов в 2020 году

Администрация Екатеринбурга сообщила, что сейчас мэрия готова закупить порядка 50 автобусов, деньги еще на 50 транспортных средств планируется получить из регионального бюджета. Первые 100 автобусов планируется купить в 2020 году. Еще 100 транспортных средств могут приобрести к Универсиаде — 2023.