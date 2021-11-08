Возобновилось движение по мосту на Красноармейской в Нижнем Тагиле

Приемная комиссия приняла после реконструкции одну из главных магистралей Нижнего Тагила раньше срока. По мосту на Красноармейской уже открыли движение.

Первые автомобили после 16 часов 8 ноября смогли проехать по открытой после реконструкции магистрали — мост на Красноармейской в Нижнем Тагиле был закрыт на ремонт. Комиссия в составе специалистов службы заказчика, эксплуатирующей организации, строительной компании и управления городским хозяйством осмотрела мостовой переход. После того, как акт приемки был подписан, подрядчики убрали забор и строительный мусор, очистили переход от снега и вывезли барьеры, препятствующие проезду, рассказали в администрации Нижнего Тагила. Претензий к подрядчику не возникло. Акт о временном открытии движения по мосту был подписан, рассказал заместитель начальника управления городским хозяйством Михаил Семин. После того, как реконструкция завершилась, муниципалитет получил право присвоить мосту на Красноармейской статус постоянно действующего. Не откладывая дело в долгий ящик, мы соберем все документы по мостовому переходу и проведенной реконструкции, отправим их в технадзор, для принятия решения о присвоении этому объекту нового статуса, отметил заместитель главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов. Напомним, мост на Красноармейской в Нижнем Тагиле закрыли на ремонт 14 сентября. Работы планировалось провести за 2,5 месяца. Со сторон улиц Ветеринарная (въезд и выезд из парка «Народный») и Серова был закрыт проезд для транспорта. Ремонт моста на улице Красноармейская начат в Нижнем Тагиле 8 Фото Движение транспортных средств будет закрыто на 2,5 месяца. Подрядчиком выступает местная компания ООО «Промтрансстрой».

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