Мелкое ДТП стало причиной большой пробки в Нижнем Тагиле (ФОТО)

По предварительным данным, в районе 8 часов утра на перекрестке Северного и Восточного шоссе столкнулись две машины: темная Лада и иномарка.

По-моему, «двенадцатая» хотела повернуть с Восточного в сторону Северного поселка, но не успела проскочить рассказывает TagilCity.ru житель Вагонки Дмитрий.

Из-за необдуманных маневров горе-водителей, десяткам машин пришлось стоять в длинной пробке. Вереница машин выстроилась с выезда с ул. Трикотажников в сторону центра города и почти от КРЗ в сторону Вагонки. Машины перегородили почти всю проезжую часть и устранить этот затор помогли лишь сотрудники ГИБДД, прибывшие на место аварии.

Они оперативно зафиксировали ДТП и убрали автомобили с проезжей части. Конечно, 10-15 минут в пробке покажутся глупостью для жителей стольных городов. Однако для жителей Нижнего Тагила, где не бывает ежедневных серьезных заторов, такая задержка в пути может стать причиной опоздания на работу или важную встречу.