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Мелкое ДТП стало причиной большой пробки в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мелкое ДТП стало причиной большой пробки в Нижнем Тагиле (ФОТО)

8 декабря 2015, 11:35ТранспортАлександра Логинова
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