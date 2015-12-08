Уральцы не могут вернуться из Стамбула в Екатеринбург
8 декабря 2015, 15:15ТранспортMaurice
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Из-за непогоды на Урале.
Сюжеты: Екатеринбург
Авиакомпания «Турецкие авиалинии» 8 декабря 2015 года отменила рейс из Стамбула в Екатеринбург и обратно. Как пояснил «Уралинформбюро» пресс-секретарь аэропорта Кольцово Дмитрий Тюхтин, это связано с непогодой в уральской столице.
Самолет должен был прилететь в Екатеринбург из Стамбула в 7.30 и отправиться назад через час. Из-за снегопада рейс отложили на 4 часа, а потом и вовсе отменили.
В настоящее время все пассажиры размещены в отеле, им предоставлено питание, сообщили по горячей линии авиакомпании. Не уточняется, когда конкретно уральцы вернутся в Екатеринбург. В расписании на 9 декабря рейсов из Стамбула нет.
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