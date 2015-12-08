Уральцы не могут вернуться из Стамбула в Екатеринбург

Авиакомпания «Турецкие авиалинии» 8 декабря 2015 года отменила рейс из Стамбула в Екатеринбург и обратно. Как пояснил «Уралинформбюро» пресс-секретарь аэропорта Кольцово Дмитрий Тюхтин, это связано с непогодой в уральской столице.

Самолет должен был прилететь в Екатеринбург из Стамбула в 7.30 и отправиться назад через час. Из-за снегопада рейс отложили на 4 часа, а потом и вовсе отменили.