В Нижнем Тагиле 12 и 13 декабря до горы «Долгая» будут ездить дополнительные автобусы

Для жителей Дзержинского района будет организован специальный маршрут: пр. Вагоностроителей — Техникум — КРЦ «Россия» — Универсам — пл. Танкостроителей — маг. «Мечта» — пл. Славы — Поликлиника — Спортивная — Челюскинцев — п. «Аист». 12 декабря он отправляется от остановки «проспект Вагоностроителей» в 14:30, а 13 декабря в 13:00.

Как и раньше, до горы «Долгая» можно будет добраться на автобусах 3 и 19 маршрутов. Их расписание в эти дни будет не сильно отличаться от обычного.

Расписание маршрута №3 Расписание маршрута №19

Вокзал панс. «Аист» к/т «Урал» панс. «Аист»

6.45 7.15 6.10 6.40

7.55 8.25 7.05 7.35

9.35 10.05 8.30 8.30

10.35 11.05 9.00 9.30

11.35 12.05 11.00 11.30

13.55 14.25 12.00 12.30

14.55 15.25 14.20 14.50

15.55 16.25 15.20 15.50

17.55 18.00 16.30 17.00

18.55 19.00 18.00 18.30

19.55 20.00 19.00 19.30

20.30 20.00 20.30

Дополнительно, от остановки «Челюскинцев» будут курсировать автобусы большой вместимости. Они будут ходить с периодичностью в 10–15 минут.

12 декабря эти автобусы будут перевозить пассажиров с 15:00 до 23:00.

13 декабря их движение будет организованно с 13:30 до 22:00.

Горожане смогут добраться до остановки «Челюскинцев» на рейсовых автобусах. С ГГМ через эту остановку проезжают маршруты №25, 27 и 33. От вокзала ходят автобусы №32 и 43. Жителям Тагилстроя стоит воспользоваться услугами маршрутов №34 и 49.

С расписанием движения рейсовых автобусов горожане могут ознакомиться на сайте TagilCity.ru

После окончания соревнования жителей города отвезут автобусами в Дзержинский район, на железнодорожный вокзал и к/т «Урал».