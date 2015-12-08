В Нижнем Тагиле при подготовке к Кубку мира уделили особое внимание безопасности дорожного движения

По словам Владимира Юрченко, подготовка инфраструктуры к приему Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина идет в течение месяца. Силами городских организаций подготавливаются гостевые маршруты, гостиницы, места проживания, особое внимание уделено пансионату «Аист».

Учитывая прошлогодний опыт, когда была катастрофическая ситуация с отсутствием мест для транспорта, мы начали готовить специальные парковочные места, - подчеркнул Владимир Юрченко. - Всего их пять. Основная парковка занимает площадь около тридцати тысяч квадратных метров. В настоящее время ведется работа по организации освещения не только подъездов к горе Долгой, но и автостоянок.

Движение автотранспорта будет организовано как со стороны центра города, так и со стороны Серовского тракта. Каждый автомобиль будет отправлен на определенное парковочное место. Завтра будет проведена тренировка сотрудников ГИБДД и волонтеров по организации движения к спортивному комплексу и на парковках. Одномоментно на территории, прилегающей к комплексу, можно будет разместить порядка пяти с половиной тысяч автомобилей.

Определена транспортная схема работы общественного транспорта. Помимо автобусов, находящихся на маршрутах №№ 3 и 19, которые будут курсировать согласно обычным ежедневным графикам, выделено еще шесть единиц техники марки ЛИАЗ, которые будут следовать по маршруту от улицы Челюскинцев до пансионата «Аист» с интервалом 5-7 минут. Организаторы обращают внимание, что при поездке на данном виде транспорта наличие билетов на соревнования обязательно.