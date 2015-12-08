Выгодная заправка
8 декабря 2015, 09:00ТранспортВиктория Манойленко
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На АЗС сети «Газпромнефть» стартует новая акция. В период с 30 ноября по 10 января Вы можете получить скидку на все виды бензина. При этом оплата может производиться как наличными, так и по банковской карте.
На автозаправочных станциях Екатеринбурга, Челябинска, Нижнего Тагила, Тюмени, Сургута, Новосибирска, Красноярска, Омска, Барнаула и Кемерово при заправке любым видом бензина от 30 л.
Вы сможете получить либо скидку 1,5 руб. с каждого литра, либо зачислить сумму скидки к себе на карту в виде бонусов.
В акции не участвуют автоматические АЗС, а также оплата бонусными баллами.
Подробные правила доступны на сайте www.gpnbonus.ru.
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