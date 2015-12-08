Выгодная заправка

На автозаправочных станциях Екатеринбурга, Челябинска, Нижнего Тагила, Тюмени, Сургута, Новосибирска, Красноярска, Омска, Барнаула и Кемерово при заправке любым видом бензина от 30 л.

Вы сможете получить либо скидку 1,5 руб. с каждого литра, либо зачислить сумму скидки к себе на карту в виде бонусов.