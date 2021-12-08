Переезд на улице Балакинская будет закрыт в Нижнем Тагиле на одну ночь

Переезд на улице Балакинская будет закрыт в Нижнем Тагиле на одну ночь
Переезд на улице Балакинская будет закрыт в Нижнем Тагиле на одну ночь
Сегодня, 10:14ТранспортФото: 1MI
Переезд, расположенный на улице Балакинская в Нижнем Тагиле будет закрыт в ночь с 10 на 11 декабря 2021 года.

Объявление было размещено возле самого переезда. Причины закрытия не уточняются.

Автомобилистам рекомендуется искать пути объезда.

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транспортпереездзакрытиеНижний Тагил
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