Переезд на улице Балакинская будет закрыт в Нижнем Тагиле на одну ночь

Переезд, расположенный на улице Балакинская в Нижнем Тагиле будет закрыт в ночь с 10 на 11 декабря 2021 года.

Объявление было размещено возле самого переезда. Причины закрытия не уточняются. Автомобилистам рекомендуется искать пути объезда.

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