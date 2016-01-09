В Екатеринбурге ГИБДД контролирует уборку снега с дорог и наказывает плохо работающие дорожные службы (ФОТО)

Вряд ли кто-то будет отрицать, что состояние дороги имеет большое значение для безопасности движения. В зимнее время качество дороги ухудшают такие факторы, как: снежные валы, гололёд и снежные наносы, сужающие дорогу. Если не следить за этим, то движение автомобилей по дорогам будет связано с серьёзным риском.

За 7 суток, прошедших с начала года, дорожная полиция Екатеринбурга выявила порядка 60 случаев плохой уборки снега на дорогах. Ею было выписано 34 предписания, требующих устранить эти недостатки.

За несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорог, в отношении руководства коммунальных и дорожных служб Екатеринбурга было возбуждено 9 административных дел.

В Нижнем Тагиле общественное движение «Тагил без ям» просит граждан сообщать о местах скопления снежных валов, затрудняющих движение пешеходов и транспорта. Готовится письмо в администрацию города с просьбой устранить недочёты.