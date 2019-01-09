Грузовики? Два обрыва линий электропередач произошли за утро в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле 9 января утром произошли два обрыва проводов трамвайных линий.
В Нижнем Тагиле в 8.50 произошел обрыв трамвайных проводов в районе Коксохима. В настоящий момент ведутся восстановительные работы. Причиной аварии мог стать грузовик, пересекающий трамвайное полотно. Водитель не учел габариты автомобиля.
Там грузовик заехал под провода и оборвал,сообщили редакции TagilCity.ru в МУП «Тагильский трамвай».
Следующая авария произошла в 9 часов утра на перекрестке ул. Циолковского и пр. Мира. Там также случился обрыв линий электропередач.
Затруднен проезд по циолковского - провода висят прямо над проезжей частью и приходится объезжать, плюс трамвай стоит, также перекрывает проезд,рассказал редакции очевидец.
В настоящий момент бригада работает на Коксохиме, как только там все восстановят – приедут на Мира,сказала диспетчер.
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