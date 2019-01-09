МУП «Тагильский трамвай» запустил официальный сайт предприятия
Сегодня, 13:02ТранспортФото: maxpixel.net
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С 9 января жители Нижнего Тагила смогут отследить местонахождение нужного трамвая по карте в режиме реального времени благодаря созданию официального сайта МУП «Тагильский трамвай».
Сюжеты: Нижний Тагил
9 января у МУП «Тагильский трамвай» появился официальный сайт, где жители города смогут получить информацию о маршрутах, уточнить расписание движения трамваев, а также определить местонахождение нужного трамвая на карте в режиме реальнго времени.
Кроме того, благодаря сайту тагильчане смогут изучить историю развития тагильского трамвая и многое другое.
Официальный сайт будет работать вместо общественной организации, которая с 2009 года занималась разработкой и поддержкой сайта. Адрес остался прежним www.tagiltram.ru. Обновилось оформление и структура сайта. Также для удобства пассажиров в расписании добавлены остановки «Вокзал» и «Трикотажная фирма».
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