МУП «Тагильский трамвай» запустил официальный сайт предприятия

9 января у МУП «Тагильский трамвай» появился официальный сайт, где жители города смогут получить информацию о маршрутах, уточнить расписание движения трамваев, а также определить местонахождение нужного трамвая на карте в режиме реальнго времени.

Кроме того, благодаря сайту тагильчане смогут изучить историю развития тагильского трамвая и многое другое.