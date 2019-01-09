Тагильчане пожаловались на такси «Арбат» и «Везет» из-за завышения цен водителями

Первая ситуация произошла 1 января с жительницей Нижнего Тагила, пожелавшей воспользоваться услугами такси «Арбат». В диспетчерской службе женщине сообщили, что поездка обойдется ей в 200 рублей. Однако, когда пассажирка приехала к месту назначения, водитель сказал, что ей нужно заплатить 300 рублей. При этом мужчина заблокировал двери авто и, как сообщает пассажирка, перешел к угрозам.

Мою просьбу уточнить все-таки сумму у оператора он проигнорировал, заблокировал двери и пообещал увезти меня туда, откуда я не выберусь до утра. Сама перезвонила оператору, та подтвердила, что мне назвали неверную сумму, и я должна заплатить 300 рублей. А если бы у меня было только 200 рублей, что, увезли бы меня неизвестно куда?! А если бы мне плохо в машине с закрытыми дверями стало?!поделилась женщина в группе «Черный список Нижнего Тагила».

В такси «Арбат» сообщили, что конфликт возник из-за ошибки оператора.

В данном случае была ошибка оператора, клиентка приезжала к нам в офис, ситуация уже урегулирована,сказал редакции TagilCity.ru мужчина, представившийся директором.

От дальнейших комментариев собеседник редакции отказался.

Второй случай произошел с пассажиром такси «Везет» в Нижнем Тагиле 3 января. Стоимость поездки, обозначенная онлайн-сервисом, 130 рублей. Однако, со слов тагильчанина, водитель сообщил, что клиент должен заплатить 200 рублей. Житель Нижнего Тагила обратился в службу качества, там ему ответили, что водитель взял с него 130 рублей. Тагильчанин уверяет, что заплатил водителю 200 рублей.

Служба качества, как сообщают в такси «Везет», разбирается в каждой конфликтной ситуации.

Вообще у нас такие ситуации нечастые, но бывают, конечно. Клиенту переплата компенсируется. И призываем всех клиентов в таких случаях обращаться в службу качества. Однако большинство водителей работает на постоянной основе, и лишаться заработка из-за 50 рублей мнимой выгоды для них нецелесообразно,пояснили редакции TagilCity.ru в отделе маркетинга такси «Везет».