С 1 апреля из аэропорта Кольцово запустят прямые рейсы в Ригу
Сегодня, 20:03ТранспортФото: Медиахолдинг 1Mi
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С 1 апреля 2020 года из Екатеринбурга будут летать самолеты до Риги и обратно, пишет ЕТВ.
Сюжеты: Екатеринбург
Перевозки будут осуществляться перевозчиком airBaltic. Полеты будут проходить на Airbus A220-300. Вместимость таких самолётов составляет 145 человек.
Полеты будут осуществляться два раза в неделю. Столица Урала станет шестым городом России, в котором работает латвийский перевозчик.
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