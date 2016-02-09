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В России более 23 тысяч человек погибло в ДТП в 2015 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В России более 23 тысяч человек погибло в ДТП в 2015 году

9 февраля 2016, 12:55Транспорт
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