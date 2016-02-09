В России более 23 тысяч человек погибло в ДТП в 2015 году

Количество крупных ДТП в 2015 году составило 184 тысячи. Это те происшествия, в которых люди пострадали или погибли, либо им был нанесен большой материальный ущерб. Всего погибло на дорогах России 23,1 тысячи человек.

Самое большое количество аварий произошло в Центральном федеральном округе. Количество ДТП здесь составляет почти 48 тысяч. 6 тысяч человек погибло, а 59 тысяч пострадали.

Самый низкий показатели аварий был в Крыму. Всего 2,4 тысячи ДТП, погибших 392 человека, пострадавших 3,2 тысячи. Однако, во время энергетической блокады количество происшествий на дорогах в регионе увеличилось на 200%.

Несмотря на ужасные цифры, количество аварий по сравнению с 2014 годом стало меньше на 8,2%. Даже в Центральном федеральном округе было меньше ДТП, чем в 2014 году – от 10 до 18% процентов.

Также стоит отметить, что самым большим снижением числа дорожных аварий может похвастаться Дальневосточный федеральный округ. Количество зарегистрированных ДТП в регионе стало меньше 13% по сравнению с 2014 годом.