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239 новых автомобилей будут переданы свердловским полицейским
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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239 новых автомобилей будут переданы свердловским полицейским

9 февраля, 14:33Транспорт
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