239 новых автомобилей будут переданы свердловским полицейским
9 февраля, 14:33Транспорт
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12 февраля в Екатеринбурге состоится вручение новых автомобилей полицейским со всей Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
Ключи от нового транспорта полицейским будут вручать губернатор региона и начальник ГУ МВД по Свердловской области. Сообщается, что в общей сложности в подразделения полиции будут переданы 239 автомобилей для различных целей.
Торжественная церемония вручения ключей состоится 12 февраля в 12:00 на площади 1905 года в Екатеринбурге.
Средства на закупку машин выделялись из бюджета региона по соглашению между правительством и МВД России. Вручение автомобилей стало частью программы по софинансированию расходов на обеспечение подразделений полиции техникой, говорится на официальном сайте губернатора.
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