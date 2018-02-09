239 новых автомобилей будут переданы свердловским полицейским

Ключи от нового транспорта полицейским будут вручать губернатор региона и начальник ГУ МВД по Свердловской области. Сообщается, что в общей сложности в подразделения полиции будут переданы 239 автомобилей для различных целей.

Торжественная церемония вручения ключей состоится 12 февраля в 12:00 на площади 1905 года в Екатеринбурге.

Средства на закупку машин выделялись из бюджета региона по соглашению между правительством и МВД России. Вручение автомобилей стало частью программы по софинансированию расходов на обеспечение подразделений полиции техникой, говорится на официальном сайте губернатора.