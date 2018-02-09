Тагильчане ищут свидетелей столкновения двух иномарок у «Мегамарта» на Фрунзе (ФОТО)
9 февраля, 07:00Транспорт
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В Нижнем Тагиле местные жители разыскивают свидетелей ДТП, которое произошло 3 февраля на улице Фрунзе.
Сюжеты: Нижний Тагил
Пользователь соцсети Сергей сообщает, что столкнулись две иномарки – Skoda Rapid и Chevrolet Lacetti.
Авария произошла 3 февраля вечером около 21:00 близ торгового центра «Мегамарт».
Судя по фотографиям с места происшествия, автомобили получили значительные повреждения. О пострадавших не сообщается.
Тагильчанин ищет свидетелей данной аварии. Возможно, момент ДТП попал кому-либо на камеру видеорегистратора.
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Фото: Сергей Перевалов
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