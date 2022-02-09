Круговое движение на перекрёстке улиц Фестивальная — Кулибина в Тагиле исчезнет

Круговое движение на перекрёстке улиц Фестивальная — Кулибина в Тагиле исчезнет
Круговое движение на перекрёстке улиц Фестивальная — Кулибина в Тагиле исчезнет
Сегодня, 09:40ТранспортФото: TagiCity.ru
На перекрёстке улиц Фестивальная — Кулибина в Нижнем Тагиле после капитального ремонта исчезнет круговое движение.

Кольцо преобразуют, поэтому кругового движения после благоустройства не будет. Это позволит увеличить пропускную способность перекрестка, сообщили TagilCity.ru в администрации Нижнего Тагила.

Как ранее сообщала редакция TagilCity.ru, проектированием улицы Фестивальной в Нижнем Тагиле с целью ее дальнейшего капитального ремонта будет заниматься ООО «Проектная компания лидергупп» из Иркутска.

Фото:Яндекс-Карты

Сумма работ оценивается в 4,3 миллиона рублей. Планируется благоустроить кольцевой участок дороги от дома № 5а до дома № 14в по улице Фестивальная, не создав при этом помех движению автотранспорта. Площадь ремонтируемого участка составит 3,2 гектара.

Проектные работы планируется закончить до 30 сентября этого года. Они предусматривают: устройство переходно-скоростных полос, переустройство телефонной канализации, кабелей спецсвязи, водопровода, ливневой канализации, освещения, и многое другое.

Капитальный ремонт Фестивальной стартует в 2023 году, после выделения финансирования и утверждения сметы.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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