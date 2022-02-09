Сумма работ оценивается в 4,3 миллиона рублей. Планируется благоустроить кольцевой участок дороги от дома № 5а до дома № 14в по улице Фестивальная, не создав при этом помех движению автотранспорта. Площадь ремонтируемого участка составит 3,2 гектара.