«Ласточки» отправляются на техосмотр: в Нижнем Тагиле изменится расписание движения электропоездов

Тагильчан не оставят без электропоездов. Пока «Ласточки» будут на осмотре, их заменят экспрессы. Расписание движения поменяется незначительно. Поезд №7067 из Екатеринбурга в Нижний Тагил приедет позже на 10 минут — в 17:24. Соответственно, поезд №7068 из Нижнего Тагила отправится также на 10 минут позже — в 18:08.

Это обстоятельство не является неожиданностью для работников железной дороги, «Ласточки» отправляются на техосмотр через каждые 25 000 километров пробега, т.е. с периодичностью раз в полтора месяца. Для сравнения, пригородные поезда общего графика проходят его через каждые 48 часов.

«Ласточка» впервые прибыла в Нижний Тагил в начале ноября прошлого года. Тогда на ней лично приехал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.