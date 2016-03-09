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«Ласточки» отправляются на техосмотр: в Нижнем Тагиле изменится расписание движения электропоездов
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«Ласточки» отправляются на техосмотр: в Нижнем Тагиле изменится расписание движения электропоездов

9 марта 2016, 19:55ТранспортДенис Таратонов
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