«Ласточки» отправляются на техосмотр: в Нижнем Тагиле изменится расписание движения электропоездов
В ближайшие два дня, 10 и 11 марта, тагильчане не смогут насладиться комфортом скоростного пригородного электропоезда «Ласточка». Это вызвано плановым техническим осмотром электропоезда. В связи с этим, немного изменится привычное расписание движения электричек.
Тагильчан не оставят без электропоездов. Пока «Ласточки» будут на осмотре, их заменят экспрессы. Расписание движения поменяется незначительно. Поезд №7067 из Екатеринбурга в Нижний Тагил приедет позже на 10 минут — в 17:24. Соответственно, поезд №7068 из Нижнего Тагила отправится также на 10 минут позже — в 18:08.
Это обстоятельство не является неожиданностью для работников железной дороги, «Ласточки» отправляются на техосмотр через каждые 25 000 километров пробега, т.е. с периодичностью раз в полтора месяца. Для сравнения, пригородные поезда общего графика проходят его через каждые 48 часов.
«Ласточка» впервые прибыла в Нижний Тагил в начале ноября прошлого года. Тогда на ней лично приехал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru