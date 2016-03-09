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Полиция Нижнего Тагила прокомментировала обстоятельства аварии, в результате которой перевернулась маршрутка на улице Фестивальная (ФОТО)
Сюжеты:
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Полиция Нижнего Тагила прокомментировала обстоятельства аварии, в результате которой перевернулась маршрутка на улице Фестивальная (ФОТО)

9 марта 2016, 15:25ТранспортДенис Таратонов
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