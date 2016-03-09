Полиция Нижнего Тагила прокомментировала обстоятельства аварии, в результате которой перевернулась маршрутка на улице Фестивальная (ФОТО)

По официальным данным, авария произошла из-за того, что водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, который двигался в левом ряду, решил перестроиться, но не убедился в безопасности маневра. Это привело к столкновению с автомобилем ГАЗ-322132, от чего последний перевернулся.

Версия о том, что совершить опасный маневр водителя «Тойоты» вынудил пешеход на дороге, не подтвердилась.

Водитель внедорожника перестроился не для того, чтобы избежать столкновения с пешеходом. Он следовал по своей полосе, перед ним остановилось две машины на переходе, которые он стал объезжать по правой полосе, не убедившись в безопасности такого маневра сказали в отделении пропаганды ГИБДД журналисту TagilCity.ru.

В ДТП пострадало три жительницы Нижнего Тагила, у всех сотрясение головного мозга. Две женщины 1995 и 1998 года рождения получили закрытые черепно-мозговые травмы. Тем не менее, повреждения оказались не слишком серьёзными и после оказания медицинской помощи они были отпущены домой.