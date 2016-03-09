В Нижнем Тагиле под действием грунтовых вод разрушается мост на проспекте Мира (ФОТО)

Речь идет о мосте, который находится над улицей Серова. За последние несколько лет его защитный конус довольно сильно разрушился из-за влияния природных факторов:

Под мост идут грунтовые воды и вымывают защитную насыпь. Сама насыпь в удручающем состоянии. У меня есть заключение экспертной организации от 2013 года, в котором предлагается выполнить ремонтные работы. Я попросил Главу города в 2016 году эти работы выполнить сказал Никита Чапурин, председатель общественной организации, журналисту TagilCity.ru.

На имя Сергея Носова было написано письмо, в котором сообщалось о тревожном состоянии моста, а также перечислялись рекомендуемые ремонтные мероприятия. Среди них числятся: убрать растительность, заделать швы, заменить блок упора, установить водоотводные лотки и многое другое.