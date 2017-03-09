Нерегулируемый пешеходный переход появился возле рынка на Тагилстрое в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Для удобства пешеходов в районе продовольственного рынка на Тагилстрое оборудован новый нерегулируемый пешеходный переход.

Сотрудники автоинспекции обращаются к тагильским автомобилистам с просьбой – снижать скорость перед данным участком дороги и пропускать проходящих пешеходов.