Нерегулируемый пешеходный переход появился возле рынка на Тагилстрое в Нижнем Тагиле (ФОТО)
9 марта 2017, 15:40Транспорт
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В Тагилстроевском районе Нижнего Тагила появился новый пешеходный переход, об этом сообщает городской отдел пропаганды ГИБДД.
Сюжеты: Нижний Тагил
Для удобства пешеходов в районе продовольственного рынка на Тагилстрое оборудован новый нерегулируемый пешеходный переход.
Сотрудники автоинспекции обращаются к тагильским автомобилистам с просьбой – снижать скорость перед данным участком дороги и пропускать проходящих пешеходов.
Фото: «Все новости»
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