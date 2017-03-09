Пешеходные переходы исчезли, заборы появились: в Нижнем Тагиле на Площади Славы изменены дорожные условия (ФОТО)

Журналисты TagilCity.ru также обратили внимание, что появившийся на месте ликвидированного перехода забор разительно отличается по своему внешнему виду от ограждений площади.

Оказалось, что решение о ликвидации перехода продиктовано соображениями о безопасности пешеходов.

На данном участке видимость пешеходов для автомобилистов была затруднена из-за зелёных насаждений и возведённого недавно строения зелёного цвета. Потому было принято решение, пришло предписание ГИБДД, ликвидировать пешеходный переход на этом участке. Поскольку, если бы просто был убран знак – люди продолжили бы ходить по старой памяти. Потому на участке был возведён забор объяснили журналистам TagilCity.ru в компании «Сигнал-3», ликвидировавшей переход.

Представители компании отметили, что последующая замена забора на подходящий по стилю – возможна. Вероятно, вопрос замены будет решаться муниципальными властями в течение 2017 года.

Забор на чётной стороне пр. Дзержинского. Ранее здесь располагался пешеходный переход.

Забор на нечётной стороне пр. Дзержинского.

Напомним, Площадь Славы в современном виде предстала жителям и гостям Нижнего Тагила в 2014 году. В минувшем году администрация Нижнего Тагила запланировала возведение пятиэтажного здания на Площади Славы.