Расплачиваться телефонами и часами будет запрещено в тагильских трамваях

Расплачиваться телефонами и часами будет запрещено в тагильских трамваях
Расплачиваться телефонами и часами будет запрещено в тагильских трамваях
Сегодня, 21:07ТранспортФото: 1MI
Ограничения по безналичной оплате проезда начнут действовать с 10 марта 2022 года в трамваях Нижнего Тагила.

Теперь нельзя будет использовать электронные устройства, например, смарт-часы или смартфон, если они работают с платежными системами Visa и MasterCard, сообщили в МУП «Тагильский трамвай».

Однако пластиковые карты использовать можно будет без ограничений. Отмечается, что ограничения не коснутся карт платежной системы «МИР».

Напомним, из-за спецоперации на Украине в России ограничили работу платежные системы Visa и Mastercard. Банкам запрещено перевыпускать уже действующие карты. Однако до конца срока действия они продолжат работать. Также о приостановке деятельности заявили системы Apple Pay и Google Pay.

Сюжеты:
Операция на УкраинеНижний Тагил
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трамвайУкраинаНижний Тагил
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