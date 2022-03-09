Расплачиваться телефонами и часами будет запрещено в тагильских трамваях

Теперь нельзя будет использовать электронные устройства, например, смарт-часы или смартфон, если они работают с платежными системами Visa и MasterCard, сообщили в МУП «Тагильский трамвай».
Однако пластиковые карты использовать можно будет без ограничений. Отмечается, что ограничения не коснутся карт платежной системы «МИР».
Напомним, из-за спецоперации на Украине в России ограничили работу платежные системы Visa и Mastercard. Банкам запрещено перевыпускать уже действующие карты. Однако до конца срока действия они продолжат работать. Также о приостановке деятельности заявили системы Apple Pay и Google Pay.