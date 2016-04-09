В Свердловской области около 300 тысяч человек прокатились на «Ласточке» за пять месяцев, с момента её запуска в эксплуатацию

За этот период из Екатеринбурга «Ласточки» перевезли 305 981 человек. При этом в сторону Нижнего Тагила было куплено 207 198 билетов, в сторону Каменск-Уральского - 64 066.

Купить билеты и оформить проездные документы можно в пригородных кассах ОАО «СПК» [Свердловская пригородная компания – прим. ред.], а также на сайте или в терминалах самообслуживания, которые находятся на вокзале. К тому же, приобрести билеты можно заранее – за 10 дней до поездки.

По пути из Нижнего Тагила в Екатеринбург скоростной состав делает три остановки: г. Невьянск, Верх-Нейвинск и площадка «ВИЗ».

«Ласточки» - это составы нового поколения, при проектировании были учтены особенности российского климата. Эти скоростные поезда потребляют на 30% меньше энергии по сравнению с другими. Каждая «Ласточка» состоит из 5 вагонов, сиденья в вагонах располагаются по схеме 3+2. В головных вагонах состава находятся туалеты. Они спроектированы таким образом, чтобы ими могли воспользоваться люди с ограниченными возможностями. Все вагоны оборудованы установкой с ультрафиолетовым излучением, которая обеспечивает обеззараживание и рециркуляцию воздуха.

Следует напомнить, что в Нижнем Тагиле