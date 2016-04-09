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В Свердловской области около 300 тысяч человек прокатились на «Ласточке» за пять месяцев, с момента её запуска в эксплуатацию
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В Свердловской области около 300 тысяч человек прокатились на «Ласточке» за пять месяцев, с момента её запуска в эксплуатацию

9 апреля 2016, 12:00ТранспортМарина
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