Росавтодор проинспектировал Нижний Тагил перед началом нацпроекта БКАД

На совещании в мэрии Алексей Борисов заслушал отчёт о подготовке к нацпроекту БКАД от Службы заказчика городского хозяйства Нижнего Тагила. В частности, представителей областного учреждения интересовал вопрос формирования муниципальных контрактов.

В нацпроекте БКАД «Уралуправтодор» является координатором всех действий. Непосредственно смотрит за процедурой контрактации, за процедурой принятия технических решений. Мы, соответственно, понимаем, что есть необходимость ремонта всех тех улиц, которые сегодня сформировали в рамках агломерации. Мы провели несколько совещаний. Сейчас мы ждём контрактацию ещё семи объектов, контракт на которые будет заключён в мае. В дальнейшем мы будем вести контроль за качеством выполнения работ, за его реализацией,сказал начальник ФКУ.

Глава Нижнего Тагила в течение двухчасового объезда показал руководителям учреждения дороги, которые вошли в БКАД. Руководители дорожных предприятий города рассказали о планах по ремонту и технологиях.

На объезде мы ещё раз посмотрим те улицы, которые предстоит ремонтировать. Работа предстоит большая. Участие в таком проекте требует бдительного отношения. Подрядчики, которые выйдут на дороги, должны сосредоточиться сильнее, чем ранее. Проверки будут серьёзные, жёстче,отметил Владислав Пинаев.

В ходе встречи Алексей Борисов дал оценку работе администрации Нижнего Тагила. Он заявил, что мэрия выполняет все задачи, которые требуются в рамках национального проекта.

Сильный вопросов и нареканий нет. Есть ряд рабочих нюансов, которые выполняются в соответствии с действующей нормативно-правовой базой, отметил Алексей Борисов.