Потерявшего Е-карту школьника вопреки запрету высадили из автобуса в Екатеринбурге

В Екатеринбурге потерявшего Е-карту школьника высадили из автобуса. Местная жительница, наблюдавшая за происходящим, обратилась в полицию.

О ситуации, которая произошла в Екатеринбурге 8 апреля в автобусе, следующем по маршруту 083, рассказала Е1 очевидица Марина. Вечером на остановке «Бебеля» кондуктор выгнала парня, который потерял Е-карту и поэтому не смог заплатить за проезд. Женщина, наблюдавшая за происходящим в салоне общественного транспорта, предложила заплатить за ребенка. Но мальчик отказался и пошел пешком. После увиденного екатеринбурженка вспомнила о вступившем в силу законе, она позвонила в полицию и сообщила о правонарушении, указав номер автобуса. Напомним, 7 марта вступил в силу закон, запрещающий кондукторам и водителям высаживать детей до 16 лет из общественного транспорта из-за неоплаченного проезда.

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