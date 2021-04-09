Проект по ремонту Исинского тракта создаст компания из Нижнего Тагила

Изначально стоимость работ оценивалась в 3,6 миллиона рублей. Однако «УБТ» снизил цену на 74%.
Напомним, ремонт Исинского тракта проводится в рамках нацпроекта БКАД. Заказчиком выступает «Служба заказчика городского хозяйства». Проектные работы должны быть выполнены для участка от улицы Ильича до водоема реки Иса в Нижнем Тагиле. Работы должны быт завершены до 20 июля 2021 года, в том числе должно быть получено заключение о достоверности определения сметной стоимости. Согласно техническому заданию, подрядчик должен разработать оптимальные и эффективные инженерно-технические решения при ремонте объекта.