Проект по ремонту Исинского тракта создаст компания из Нижнего Тагила

Определен подрядчик на создание проекта по ремонту Исинского тракта в Нижнем Тагиле. Им стал «УБТ-Сервис». Компания снизила стоимость контракта до 936 тысяч рублей.

Изначально стоимость работ оценивалась в 3,6 миллиона рублей. Однако «УБТ» снизил цену на 74%. Напомним, ремонт Исинского тракта проводится в рамках нацпроекта БКАД. Заказчиком выступает «Служба заказчика городского хозяйства». Проектные работы должны быть выполнены для участка от улицы Ильича до водоема реки Иса в Нижнем Тагиле. Работы должны быт завершены до 20 июля 2021 года, в том числе должно быть получено заключение о достоверности определения сметной стоимости. Согласно техническому заданию, подрядчик должен разработать оптимальные и эффективные инженерно-технические решения при ремонте объекта. 3,6 млн выделено на проект по ремонту Исинского тракта в Нижнем Тагиле

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