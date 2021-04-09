Свыше 30 нарушений правил перевозки детей выявлено в Нижнем Тагиле с начала апреля

Свыше 30 нарушений правил перевозки детей выявлено в Нижнем Тагиле с начала апреля
Сегодня, 19:37ТранспортФото: отдел пропаганды ГИБДД
За одну неделю апреля в Нижнем Тагиле выявлено более 30 водителей, которые не соблюдали правила перевозки детей, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

Отмечается, что наибольшая часть нарушений зафиксирована среди водителей такси. Часто нарушителей выявляют утром в будние и выходные дни. Проверка водителей прошла в рамках профилактического мероприятия «Внимание, каникулы!».

Также были организованы игровые мероприятия по обучению правил ПДД в детских садах и школах. К учащимся техникумов приходили сотрудники ГИБДД. Они объясняли основные причины ДТП, в которых участвуют несовершеннолетние.

Также регулярно проходит работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. В общей сложности с начала 2021 года травмы получили четыре ребенка-пассажира, один из которых перевозился с нарушениями.

Напомним, 29 марта в Нижнем Тагиле была задержана местная жительница. Она перевозила ребенка с нарушением ПДД, имела неоплаченный штраф и оказала сопротивление полицейским.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
детиГИБДДнарушение ПДДНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы