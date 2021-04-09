Свыше 30 нарушений правил перевозки детей выявлено в Нижнем Тагиле с начала апреля

Отмечается, что наибольшая часть нарушений зафиксирована среди водителей такси. Часто нарушителей выявляют утром в будние и выходные дни. Проверка водителей прошла в рамках профилактического мероприятия «Внимание, каникулы!».
Также были организованы игровые мероприятия по обучению правил ПДД в детских садах и школах. К учащимся техникумов приходили сотрудники ГИБДД. Они объясняли основные причины ДТП, в которых участвуют несовершеннолетние.
Также регулярно проходит работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. В общей сложности с начала 2021 года травмы получили четыре ребенка-пассажира, один из которых перевозился с нарушениями.
Напомним, 29 марта в Нижнем Тагиле была задержана местная жительница. Она перевозила ребенка с нарушением ПДД, имела неоплаченный штраф и оказала сопротивление полицейским.