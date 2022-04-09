В Нижнем Тагиле начался ямочный ремонт дорог после зимы

В Нижнем Тагиле начался ямочный ремонт дорог после зимы
В Нижнем Тагиле начался ямочный ремонт дорог после зимы
Сегодня, 17:03ТранспортФото: МУП «Тагилдорстрой»
МУП «Тагилдорстрой» и «УБТ-сервис» начали ямочный ремонт дорог в Нижнем Тагиле. Помимо уже включенных в список улиц, тагильчане могут предложить отремонтировать и другие.

МУП «Тагилдорстрой» и «УБТ-сервис» вывели свою технику после зимы на улицы для ямочного ремонта дорог. Некоторые участки уже включены в перечень для работы предприятия. Однако тагильчане могут предложить отремонтировать и другие проблемные участки. Подрядчики на своих официальных страницах собирают заявки от горожан и включают аварийные ямы на дороге в список.

Фото:МУП «Тагилдорстрой»

Например, тагильчане сообщили о ямах на перекрёстке улиц Октябрьской революции и Циолковского в сторону проспекта Мира. По словам местных жителей, из-за неблагоприятных дорожных условий машинам приходится притормаживать перед ямами, из-за чего страдает весь дорожный поток с моста на Циолковского. В МУП «Тагилдорстрой» пообещали отремонтировать участок дороги на следующей неделе.

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