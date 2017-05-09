Нетрезвый водитель в Екатеринбурге после погони от сотрудников ДПС зашел в кафе поужинать

Водитель пустился в погоню и вскоре скрылся от правоохранителей. Он оставил иномарку в районе Храма-на-крови и отправился в ближайшее кафе, чтобы перекусить.

Позже информация о найденном автомобиле была передана сотрудникам полиции. Они вошли в кафе для задержания нарушителя, в это время он делал заказ. Не без труда мужчина был введен из заведения, передает Новая газета.

Проверка показала, что у гонщика на счету 28 нарушений. Дважды он лишался водительских прав за нетрезвое вождение (один раз в его крови были найдены следы наркотиков).

После поимки у Храма-на-крови в отношении нарушителя были составлены протоколы за управление в нетрезвом виде, за проезд перекрестков на красный, а также за неповиновение сотрудникам полиции.