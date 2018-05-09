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Улицы на Вагонке будут перекрыты из-за чемпионата по велосипедному спорту (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Улицы на Вагонке будут перекрыты из-за чемпионата по велосипедному спорту (ФОТО)

9 мая, 07:05Транспорт
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