Улицы на Вагонке будут перекрыты из-за чемпионата по велосипедному спорту (ФОТО)
9 мая, 07:05Транспорт
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Улицы в Дзержинском районе Нижнего Тагила в выходные дни будут перекрыты на время проведения регионального чемпионата по велоспорту.
Сюжеты: Нижний Тагил
12 и 13 мая Нижний Тагил примет участников чемпионата Свердловской области по велосипедному спорту.
В первый день велосипедисты будут соревноваться в индивидуальный заездах, а во второй – в групповых. На соревнования заявилось около 100 участников из Свердловской и Челябинской областей.
Из-за проведения чемпионата будет ограничено движение транспорта в Дзержинском районе. С 10 до 16 часов невозможно будет проехать по проспекту Вагоностроителей от Восточного шоссе до улицы 7 ноября и по проспекту Дзержинского от Ленинградского проспекта до проспекта Вагоностроителей, сообщают «Все новости».
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Фото: Схема ограничения движения в Дзержинском районе в период с 12 по 13 мая
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