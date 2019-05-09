В Кольцово на платной парковке с автомобиля сняли колеса

Как рассказал в соцсети друг потерпевшего, мужчина заплатил за парковку более трех тысяч рублей и рассчитывал, что с его автомобилем ничего плохого не произойдет. Однако прилетев из отпуска, мужчина обнаружил, что с его машины сняты все четыре колеса.