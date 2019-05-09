В Кольцово на платной парковке с автомобиля сняли колеса

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Житель Тюмени оставил автомобиль на платной парковке у аэропорта Кольцово в Екатеринбурге и улетел в отпуск, когда автовладелец вернулся, он обнаружил автомобиль без колес, пишет «Наш город».
Сюжеты: Екатеринбург
Как рассказал в соцсети друг потерпевшего, мужчина заплатил за парковку более трех тысяч рублей и рассчитывал, что с его автомобилем ничего плохого не произойдет. Однако прилетев из отпуска, мужчина обнаружил, что с его машины сняты все четыре колеса.
Оказалось, что администрация аэропорта Кольцово не несет ответственности за происходящее на парковке. Автовладелец написал заявление в полицию.
Данный инцидент является не единственным, произошедшем на территории платной стоянки аэропорта. Ранее на парковке у Кольцово неизвестные сняли четыре колеса с автомобиля Mazda, до этого еще один автомобилист лишился дверей транспортного средства.
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