Трамваи развезут тагильчан по районам города после праздничного салюта 9 мая

Пассажиры смогут сесть в трамваи на проспекте Ленина. 3 маршрут отправится по кругу на Красный Камень и Выю, а 15 — на Гальянку.
12 маршрут развернется на Островского и поедет в Дзержинский район, рассказали редакции TagilCity.ru в МУП «Тагильский трамвай».
Праздничный салют в Нижнем Тагиле в честь 9 мая начнется в 23.00, его запустят с Лисьей горы. Концерты жители города смогут посмотреть с 17.00 в парке Бондина, «Народном» и на площади Славы.
Напомним, 9 мая в Нижнем Тагиле изменилось расписание трамваев.