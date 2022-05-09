Трамваи развезут тагильчан по районам города после праздничного салюта 9 мая

Трамваи развезут тагильчан по районам города после праздничного салюта 9 мая
Трамваи развезут тагильчан по районам города после праздничного салюта 9 мая
Сегодня, 15:26ТранспортФото: 1MI
Трамваи отвезут жителей Нижнего Тагила на Вагонку, Гальянку и Красный Камень после праздничного салюта в день Победы.

Пассажиры смогут сесть в трамваи на проспекте Ленина. 3 маршрут отправится по кругу на Красный Камень и Выю, а 15 — на Гальянку.

12 маршрут развернется на Островского и поедет в Дзержинский район, рассказали редакции TagilCity.ru в МУП «Тагильский трамвай».

Праздничный салют в Нижнем Тагиле в честь 9 мая начнется в 23.00, его запустят с Лисьей горы. Концерты жители города смогут посмотреть с 17.00 в парке Бондина, «Народном» и на площади Славы.

Напомним, 9 мая в Нижнем Тагиле изменилось расписание трамваев.

Сюжеты:
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