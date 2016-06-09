Новый автомобиль или подержанный?
Вы решили приобрести подержанный автомобиль, но вместе с тем, подобный автомобиль, даже внешне очень привлекательный, может иметь множество недостатков. Как сделать правильный выбор? Как купить достойный автомобиль, на что стоит обратить особое внимание, чтобы получить идеальное соотношение цена-качество?
В данной статье мы расскажем, как в нашем автоцентре можно выгодно приобрести автомобиль с пробегом по программе DasWeltAuto.
Что же кроется за этим загадочным названием. DasWeltAuto. – это автомобили с пробегом на гарантии. Что это значит?
1. Все автомобили DasWeltAuto. проходят комплексную проверку, которая позволяет проверить, не существует ли финансового обременения (кредитный залоговый) в отношении автомобиля, не был ли автомобиль в угоне, не было ли фактов серьезного нарушения систем безопасности, не был ли автомобиль предметом списания по страховым актам. В обязательном порядке проводится сверка номерного знака (VIN-номера), номера двигателя с регистрационными документами.
2. Все автомобили DasWeltAuto. представлены с полной историей технического обслуживания, если ее нет, то проводится очередной полный комплекс технических работ по обслуживанию автомобиля.
3. У всех автомобилей DasWeltAuto. максимально точно проводится сверка данных километража.
Таким образом, приобретая автомобиль DasWeltAuto., точно также, как и новый автомобиль вам будут доступны следующие услуги:
- тест-драйв на понравившемся автомобиле;
- полная диагностика по стандартам производителя;
- предпродажная подготовка;
- контроль качества;
- постгарантийная поддержка;*
- выгодные предложения по кредитованию и страхованию;**
- гарантия мобильности (программа помощи на дорогах).
Новый или подержанный автомобиль, решать Вам, а мы со своей стороны поможем и предложим максимально удобные и выгодные условия для его приобретения.
Европа Авто Тагил, официальный дилер ŠKODA на Черноисточинском шоссе, 68/1.
Тел.: +7 3435 471 201
*Возможность бесплатного ремонта по истечении гарантийного срока на условиях, указанных в договоре купли-продажи.
**Услуги оказываются банковскими и страховыми организациями, имеющими необходимые лицензии.