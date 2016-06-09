В Нижнем Тагиле подрядчик отказался от проведения гарантийных работ в полном объеме (ФОТО)

Напомним, дорожное покрытие на Черноисточинском шоссе подлежит гарантийному ремонту , то есть за счет подрядчика, по чьей вине дорога начала разрушаться. Из-за некачественного ремонта дорожное полотно покрылось ямами и трещинами. По условиям контакта, подрядчик обязан восстановить дорогу за свой счет.

На данный момент фрезерование на данной дороге сделано только картами - то есть частично, а не по всей ширине. По решению Сергея Носова, на дорогу выведены другие подрядчики - одна муниципальная компания и одна дочерняя организация УВЗ. Данный ремонт город проведет за свой счет, а далее будет требовать возмещения расходов с подрядчика через суд. Именно такую позицию и обозначил Сергей Носов весной на одном из совещаний, когда озвучивал план работы администрации в отношении контроля за проведением гарантийных ремонтов в Нижнем Тагиле.