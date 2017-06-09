Гусеничные экскаваторы: преимущества, применение виды

Гусеничный экскаватор – один из наиболее распространенных видов спецтехники. Эта землеройная машина является не простым механизмом, а многофункциональным комплексом, предназначенным для выполнения сотен задач в различных сферах – коммунальной, общестроительной, дорожной, сельскохозяйственной, мелиоративной, лесозаготовительной, металлозаготовительной и прочих. Дополнительное навесное оборудования позволяет использовать технику в процессе сноса зданий, при проведении разнообразных спасательных операций.

Основные преимущества применения землеройных машин на гусеничной базе

В настоящее время аренда экскаватора в Московской области – популярная услуга, позволяющая получить на временное использование технику любого вида. Не исключением являются и гусеничные землеройные машины, ставшие популярными благодаря большому перечню преимуществ. К последним можно отнести следующие аспекты:

простота и практичность эксплуатации на неразработанной местности;

отсутствие особых проблем при обслуживании;

высокий уровень технической надежности;

большая мощность;

устойчивость к поломкам и износу комплектующих при пиковых нагрузках;

возможность осуществления нескольких задач одновременно.

Применение землеройной техники на гусеничном ходу в строительстве

Целесообразной является аренда гусеничного экскаватора при необходимости проведения следующих операций:

формирование котлованов под закладку фундамента и создание искусственных водоемов;

подготовка траншей для проведения инженерных коммуникаций и линий трубопроводов (канализаций, водо- и газоснабжения);

формовка насыпей при прокладке дорожных путей;

проведение разработки горных пород при добыче ценных ископаемых;

комплексная очистка водоемов от мусора и ила;

демонтаж конструкций и снос построек;

копка твердых и рыхлых грунтов;

погрузка мусора и сыпучих стройматериалов на самосвал и другие типы спецтехники.

Распространенные виды гусеничных землеройных машин

По типу основного навесного оборудования экскаваторы классифицируются на одноковшовые и многоковшовые. Первые применяются при необходимости выполнения одновременно работ одного типа. Называются подобные машины оборудованием промежуточного действия. Все задачи одноковшовые устройства осуществляют поэтапно. Многоковшовые землеройные агрегаты – оборудование постоянного действия. С их помощью можно одновременно осуществлять копку, выемку, пересыпание грунта.

По виду двигателя землеройные машины разделяются на дизельные, бензиновые, электрические. Первые два варианта схожи между собой. Их преимущества – высокая мощность и продуктивность. Применяется эта техника при выполнении уличных работ. Экскаваторы с электрическим двигателем незаменимы при осуществлении операций внутри помещений строящихся зданий, на крышах, в трюмах морских суден и т. д. Если нужно вырыть котлован под фундамент в зимнее время года, то тут предпочтение нужно отдавать моделям с раздельным приводом. Они способны справляться с наиболее высокими силовыми нагрузками. Для летних работ подойдут машины с общим приводом.