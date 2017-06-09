Гусеничные экскаваторы: преимущества, применение виды
Гусеничный экскаватор – один из наиболее распространенных видов спецтехники. Эта землеройная машина является не простым механизмом, а многофункциональным комплексом, предназначенным для выполнения сотен задач в различных сферах.
Гусеничный экскаватор – один из наиболее распространенных видов спецтехники. Эта землеройная машина является не простым механизмом, а многофункциональным комплексом, предназначенным для выполнения сотен задач в различных сферах – коммунальной, общестроительной, дорожной, сельскохозяйственной, мелиоративной, лесозаготовительной, металлозаготовительной и прочих. Дополнительное навесное оборудования позволяет использовать технику в процессе сноса зданий, при проведении разнообразных спасательных операций.
Основные преимущества применения землеройных машин на гусеничной базе
В настоящее время аренда экскаватора в Московской области – популярная услуга, позволяющая получить на временное использование технику любого вида. Не исключением являются и гусеничные землеройные машины, ставшие популярными благодаря большому перечню преимуществ. К последним можно отнести следующие аспекты:
- простота и практичность эксплуатации на неразработанной местности;
- отсутствие особых проблем при обслуживании;
- высокий уровень технической надежности;
- большая мощность;
- устойчивость к поломкам и износу комплектующих при пиковых нагрузках;
- возможность осуществления нескольких задач одновременно.
Применение землеройной техники на гусеничном ходу в строительстве
Целесообразной является аренда гусеничного экскаватора при необходимости проведения следующих операций:
- формирование котлованов под закладку фундамента и создание искусственных водоемов;
- подготовка траншей для проведения инженерных коммуникаций и линий трубопроводов (канализаций, водо- и газоснабжения);
- формовка насыпей при прокладке дорожных путей;
- проведение разработки горных пород при добыче ценных ископаемых;
- комплексная очистка водоемов от мусора и ила;
- демонтаж конструкций и снос построек;
- копка твердых и рыхлых грунтов;
- погрузка мусора и сыпучих стройматериалов на самосвал и другие типы спецтехники.
Распространенные виды гусеничных землеройных машин
По типу основного навесного оборудования экскаваторы классифицируются на одноковшовые и многоковшовые. Первые применяются при необходимости выполнения одновременно работ одного типа. Называются подобные машины оборудованием промежуточного действия. Все задачи одноковшовые устройства осуществляют поэтапно. Многоковшовые землеройные агрегаты – оборудование постоянного действия. С их помощью можно одновременно осуществлять копку, выемку, пересыпание грунта.
По виду двигателя землеройные машины разделяются на дизельные, бензиновые, электрические. Первые два варианта схожи между собой. Их преимущества – высокая мощность и продуктивность. Применяется эта техника при выполнении уличных работ. Экскаваторы с электрическим двигателем незаменимы при осуществлении операций внутри помещений строящихся зданий, на крышах, в трюмах морских суден и т. д. Если нужно вырыть котлован под фундамент в зимнее время года, то тут предпочтение нужно отдавать моделям с раздельным приводом. Они способны справляться с наиболее высокими силовыми нагрузками. Для летних работ подойдут машины с общим приводом.
По габаритам землеройная техника разделяется на мини-экскаваторы, модели средних и крупных размеров. Первые очень удобны в городских условиях. Их компактные размеры позволяют производить работы в стесненных условиях, а резиновые накладки на гусеницах предотвращают порчу дорожного покрытия. Экскаваторы средних габаритов применяются на строительных площадках, а машины крупных размеров – в карьерах.