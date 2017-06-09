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Временное расписание движения трамваев в Нижнем Тагиле появилось на маршрутах №2, №3 и №4А (ФОТО)
Сюжеты:
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Временное расписание движения трамваев в Нижнем Тагиле появилось на маршрутах №2, №3 и №4А (ФОТО)

9 июня 2017, 17:20ТранспортЕкатерина Малых
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