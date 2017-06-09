Временное расписание движения трамваев в Нижнем Тагиле появилось на маршрутах №2, №3 и №4А (ФОТО)

Расписание одинаково и на рабочие, и на выходные дни сообщили редакции TagilCity.ru в сообществе организации «Тагильчане за трамвай».

Временный маршрут трамвая №3 пройдёт по изменённой трассе. Он выедет с кольца микрорайона «Приречный». Пройдёт по проспекту Мира, далее – по Ленина. После чего проследует через Выю на ВМЗ.

Маршрут №4А «Приречный микрорайон – Тагилстрой» будет работать только по утрам пояснили в сообществе организации «Тагильчане за трамвай».

Маршрут трамвая №2 «ул. Островского - пр. Ленина – Тагилстрой» будет курсировать утром, днём и вечером, вне зависимости от дня недели.

Расписание меняют до закрытия оставшихся участков на Победы и Космонавтов рассказали в общественной организации.

Ранее Глава города Сергей Носов сравнивал улицу Космонавтов с поверхностью Луны. Напомним, этим летом планируется провести ремонт дороги на улице Космонавтов. В связи с этим она будет закрыта для проезда.