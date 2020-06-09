В Нижнем Тагиле ещё на шести перекрёстках изменится схема проезда
Сегодня, 17:06ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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Ещё на шести перекрёстках в Нижнем Тагиле изменится работа светофоров, сообщает отделение пропаганды ГИБДД.
Сюжеты: Нижний Тагил
10 июня для пешеходов на пересечении ряда улиц появится отдельная фаза – в это время движение транспортных средств будет запрещено.
Изменения в режиме работы светофорных объектов будут на следующих перекрёстках: улиц Газетная и Первомайская, Газетная и Пархоменко, Газетная и проспекта Мира, Карла Маркса и Октябрьской революции, Строителей и Октябрьской революции.
Мероприятия по разделению транспортных и пешеходных потоков будут реализованы для снижения аварийности и обеспечения безопасности дорожного движения в Нижнем Тагиле.
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