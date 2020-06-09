В Нижнем Тагиле ещё на шести перекрёстках изменится схема проезда

10 июня для пешеходов на пересечении ряда улиц появится отдельная фаза – в это время движение транспортных средств будет запрещено.

Изменения в режиме работы светофорных объектов будут на следующих перекрёстках: улиц Газетная и Первомайская, Газетная и Пархоменко, Газетная и проспекта Мира, Карла Маркса и Октябрьской революции, Строителей и Октябрьской революции.