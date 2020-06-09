В Нижнем Тагиле установлен максимальный тариф на проезд в трамваях
Сегодня, 10:18ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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Региональной энергетической комиссией Свердловской области был утвержден предельный тариф на перевозку пассажиров и багажа в трамваях Нижнего Тагила. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации региона.
Сюжеты: Нижний Тагил
Так, максимальный тариф составил 21 рубль.
Согласно документу, эта сумма является максимальной, но исходя из экономической целесообразности, перевозчик может ее понижать. Действовать тариф начнет с 1 июля.
На сегодняшний день поездка в трамвае стоит 20 рублей. Та же самая стоимость устанавливается и для провоза багажа. Об этом сообщается на сайте МУП «Тагильский трамвай».
Ранее администрация Нижнего Тагила частично компенсировала МУП «Тагильский трамвай» убытки за апрель, которые компания понесла из-за пандемии коронавируса, увеличив расчетную стоимость контракта.
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