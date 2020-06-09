В Нижнем Тагиле установлен максимальный тариф на проезд в трамваях

Согласно документу, эта сумма является максимальной, но исходя из экономической целесообразности, перевозчик может ее понижать. Действовать тариф начнет с 1 июля.

На сегодняшний день поездка в трамвае стоит 20 рублей. Та же самая стоимость устанавливается и для провоза багажа. Об этом сообщается на сайте МУП «Тагильский трамвай».