В Нижнем Тагиле в рамках нацпроекта БКАД вместо одной дороги отремонтируют две

«Вместо одной дороги станет две» — так звучит лозунг основного изменения национального проекта. Этим летом запланировано обновить дорожное полотно по улице Тагилстроевской. По разработанному плану в зону благоустройства попадает магистральная теплотрасса, которая эксплуатируется более тридцати лет и нуждается в ремонте.

Сотрудники договорились первым делом заняться обновлением теплотрассы, а затем приступить к работе укладки асфальта. Для ремонта около 23 тысяч квадратных метров из бюджета было выделено 44,3 миллиона рублей. Заместитель главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов сообщил, что данное решение принято в связи с обращением руководства МУП «НТТС» с просьбой о переносе сроков ее ремонта на 2022 год.

Вместо улицы Тагилстроевкой подрядчики будут ремонтировать мостовые по улицам Чайковского и Бригадной. Эти изменения допустимы в рамках реализации проекта. Заместитель директора МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Николай Новиков уточнил, что корректировки условий возможны, если они не превышают 10% от общего объема.

На улице Бригадной планируются провести работу на участке от Черноисточинского шоссе до улицы Фотеевской общей протяженностью более двух километров и площадью 16 тысяч квадратных метров. На улице Чайковского на участке дороги от улицы Свердлова до улицы Ильича будет заменено свыше 4 тысяч квадратных метров полотна.