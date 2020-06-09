В Свердловской области дорожники показали технологию нанесения разметки
Сегодня, 8 июня, на Серовском тракте на подъезде к Верхней Пышме специалисты показали, как наносится дорожная разметка, пишет ИА «Уральский меридиан».
Дорожниками была нанесена осевая горизонтальная разметка из термопластика, а также краевая горизонтальная разметка из лакокрасочных материалов. Как правило, именно осевая разметка подвергается наибольшему износу, а потому ее решено было сделать из термопластичного материала. По информации специалистов, один километр разметки стоит около 90,7 тысяч рублей, а из лакокрасочного материала — 22,3 тысячи рублей.
Заместитель начальника ГКУ СО «Управление автодорог» Олег Мелехов отметил, что это традиционная технология. Ежегодно объемы нанесения разметки наращиваются. По сравнению с прошлым годом прирост составил 30%. В общей сложности на балансе компании находится больше 10 тысяч километров дорог регионального значения. С мая по июнь план нанесения разметки уже выполнен. На данный момент дорожники приступают к выполнению плана на июль.
Ранее дорожники Нижнего Тагила показали, как проходит ремонт дорог на Дружинина и Алтайской.