В Свердловской области дорожники показали технологию нанесения разметки

Дорожниками была нанесена осевая горизонтальная разметка из термопластика, а также краевая горизонтальная разметка из лакокрасочных материалов. Как правило, именно осевая разметка подвергается наибольшему износу, а потому ее решено было сделать из термопластичного материала. По информации специалистов, один километр разметки стоит около 90,7 тысяч рублей, а из лакокрасочного материала — 22,3 тысячи рублей.