Пьяных водителей будут ловить в Нижнем Тагиле и Горноуральском ГО в выходные

Сотрудники ГИБДД будут ловить на дорогах Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа пьяных водителей, а также автомобилистов без прав и тех, кто нарушает правила перевозки пассажиров.

В предстоящие праздничные выходные дни Госавтоинспекция проводит очередное профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». С 9 по 12 июня сотрудники ГИБДД организуют сплошные проверки транспортных средств. Они будут выявлять и пресекать факты управления транспортных средств водителями в состоянии опьянения, и водителями, лишенными права управления, либо не имеющих такого права. Также инспекторы будут обращать особое внимание на нарушение правил перевозки пассажиров, в том числе и несовершеннолетних, и нарушение ПДД пешеходами. Нижнетагильская Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой незамедлительно сообщать в дежурную часть ГИБДД о всех известных фактах грубых нарушений ПДД (управление транспортным средством в состоянии опьянения, управление водителем, не имеющим водительского удостоверения) по телефону 8(343) 47-70-01, отметили в отделе пропаганды ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское». Напомним, 13 пьяных и 8 водителей без прав задержаны в Нижнем Тагиле за выходные — с 28 по 31 мая в рамках рейдовых мероприятий «Стоп-контроль». 13 пьяных и 8 водителей без прав задержаны в Нижнем Тагиле за выходные

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