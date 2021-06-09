Пьяных водителей будут ловить в Нижнем Тагиле и Горноуральском ГО в выходные

Пьяных водителей будут ловить в Нижнем Тагиле и Горноуральском ГО в выходные
Пьяных водителей будут ловить в Нижнем Тагиле и Горноуральском ГО в выходные
Сегодня, 11:07ТранспортФото: отдел пропагады ГИБДД Нижнего Тагила
Сотрудники ГИБДД будут ловить на дорогах Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа пьяных водителей, а также автомобилистов без прав и тех, кто нарушает правила перевозки пассажиров.

В предстоящие праздничные выходные дни Госавтоинспекция проводит очередное профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». С 9 по 12 июня сотрудники ГИБДД организуют сплошные проверки транспортных средств. Они будут выявлять и пресекать факты управления транспортных средств водителями в состоянии опьянения, и водителями, лишенными права управления, либо не имеющих такого права.

Также инспекторы будут обращать особое внимание на нарушение правил перевозки пассажиров, в том числе и несовершеннолетних, и нарушение ПДД пешеходами.

Нижнетагильская Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой незамедлительно сообщать в дежурную часть ГИБДД о всех известных фактах грубых нарушений ПДД (управление транспортным средством в состоянии опьянения, управление водителем, не имеющим водительского удостоверения) по телефону 8(343) 47-70-01, отметили в отделе пропаганды ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское».

Напомним, 13 пьяных и 8 водителей без прав задержаны в Нижнем Тагиле за выходные — с 28 по 31 мая в рамках рейдовых мероприятий «Стоп-контроль».

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
транспортводителиГИБДДвыходныеобществоПДДрейдыНижний ТагилГорноуральский городской округ
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы