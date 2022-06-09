Еще восемь светофоров появятся на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле

Еще восемь светофоров появятся на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле
Еще восемь светофоров появятся на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:24ТранспортРинат КамалиевФото: 1MI
Сразу восемь новых светофоров появятся на Ленинградском проспекте Нижнего Тагила.

Регулирующие устройства монтируют вдоль трассы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». На реконструируемом участке улицы протяженностью 2,3 км сейчас два светофора, а станет в пять раз больше.

Светофоры поставят на пересечениях с улицами Юности, Окунева, Володарского, Тимирязева, Чайковского, Зари, проспектом Дзержинского, у площадей Славы и Танкостроителей, а также около дома 88а. Суммарно на закупку этих светофоров администрация города потратит 62 миллиона рублей.

Фото:«Новости Нижнего Тагила»

Все оптические приборы оснастят системой компьютерной синхронизации, позволяющей организовать беспрепятственное движение автотранспорта по принципу «зеленой волны».

Ранее в беседе с TagilCity.ru управляющий горхозяйством Андрей Лебедев подтверждал установку светофоров. На данный момент на Ленинградском проспекте проводятся ремонтные работы и осуществляется благоустройство.

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