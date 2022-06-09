Любителей ездить по «встречке» будут ловить в Нижнем Тагиле

Любителей ездить по «встречке» будут ловить в Нижнем Тагиле
Любителей ездить по «встречке» будут ловить в Нижнем Тагиле
Сегодня, 21:04ТранспортРинат КамалиевФото: 1MI

В Нижнем Тагиле будут ловить водителей, которые ездят по «встречке»

Проверки на дорогах Нижнего Тагила и его пригородов с целью выявления нарушителей запрета пересекать встречную полосу пройдут 10-13 июня.

Цель рейдов ГИБДД не карательная, а профилактическая и исправительная. Дело в том, что выезд на встречную полосу - весьма распространенное и притом крайне опасное нарушение.

Часто подобные маневры приводят к авариям. В свою очередь, в каждой третьей такой аварии гибнут люди, сообщили в Отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила.

Кроме того, тагильские стражи правопорядка напомнили, что всякий зафиксированный выезд на «встречку» обязательно несет за собой штрафные санкции. Нарушители должны заплатить до пяти тысяч рублей, и у них отбирают право вождения на срок до полугода.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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