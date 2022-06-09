Любителей ездить по «встречке» будут ловить в Нижнем Тагиле

Кроме того, тагильские стражи правопорядка напомнили, что всякий зафиксированный выезд на «встречку» обязательно несет за собой штрафные санкции. Нарушители должны заплатить до пяти тысяч рублей, и у них отбирают право вождения на срок до полугода.